انسلاخ التربة على طريق عام مجدلا والحميرة وسيسوق في عكار

أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” أن التربة على طريق عام مجدلا – الحميرة – وسيسوق الرئيسية، والتي تم توسيعها منذ السنة تقريبا، تعرضت لانسلاخات عدة أمس، حيث جرفت الامطار التربة والحجارة الى وسط الطريق، وأصبح سلوكها حذرا وصعبا.

وقال رئيس بلدية مجدلا محمد سعيد الأسمر “نحن كبلدية غير قادرين على تنظيف الطريق وازالة الاتربة والحجارة، لعدم وجود آليات مختصة لدى البلدية، ولكن الخطر الاهم في ذلك هو انسلاخ الجبل عن عمود الكهرباء الذي يحمل الترانس الذي يغذي بلدة مارتوما، وأصبحت قاعدته مكشوفة تماما، وهو مهدد بالسقوط في أي لحظة، وقد يتسبب بكارثة كونه على الطريق الرئيسية”.

وناشد الأسمر “المعنيين سواء أكانوا في الهيئة العليا للإغاثة أو في كهرباء لبنان شركة BUS، التجاوب السريع مع النداء، لأن أرواح المواطنين في خطر”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام