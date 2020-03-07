حالة من الشلل التام في قطاع غزة بعد إعلان المدارس والجامعات تعليق الدوام الإداري والاكاديمي احترازيا بسبب فايروس كورونا – موقع قناة المنار – لبنان
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March 7 2020 - 13:30

حالة من الشلل التام في قطاع غزة بعد إعلان المدارس والجامعات تعليق الدوام الإداري والاكاديمي احترازيا بسبب فايروس كورونا

منذ 3 ساعة 7 March، 2020
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