حالة من الشلل التام في قطاع غزة بعد إعلان المدارس والجامعات تعليق الدوام الإداري والاكاديمي احترازيا بسبب فايروس كورونا – موقع قناة المنار – لبنان
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March 7 2020 - 13:30
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المستشفى الحكومي: الفحوصات أجريت على 127 حالة واحتاجت 20 حالة للحجر الصحي داخل المستشفى فيما غادر 20 آخرون منطقة الحجر
اللجنة الوزارية: استمرار التزام المؤسسات التعليمية والجامعات الرسمية والخاصة ودور الحضانة بالاقفال حتى 14 أذار الجاري
اللجنة الوزارية: اغلاق مراكز الترفيه والاندية الرياضية والمعارض والمسارح والتواصل مع المراجع الدينية لمعالجة الاكتظاظ
انعقاد مجلس الوزراء في قصر بعبدا عند الواحدة من بعد ظهر اليوم قبل اعلان رئيس الحكومة القرار بشان اليوروبوند
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الصحة العالمية توصي بوقف جميع الفعاليات والتجمعات لمنع انتشار كورونا
الحجر على الأسطول الأميركي السادس صحيا خوفا من كورونا
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"وول ستريت جورنال" و"نيويورك تايمز":ّ السلطات السعودية اعتقلت ثلاثة أمراء سعوديين
الأمراء المذكورون هم: شقيق الملك سلمان أحمد بن عبد العزيز وولي العهد السابق محمد بن نايف وشقيقه الأصغر نواف بن نايف
للمساهمة في التبرع وتكفل أيتام وأبناء الشهداء الاتصال على مؤسسة الشهيد 0096170129100 وفي جميع فروع القرض الحسن على الحساب 81425
حالة من الشلل التام في قطاع غزة بعد إعلان المدارس والجامعات تعليق الدوام الإداري والاكاديمي احترازيا بسبب فايروس كورونا
منذ 3 ساعة
7 March، 2020
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