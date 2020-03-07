هذا هو سبب غسل اليدين لمدة 20 ثانية لمنع انتشار فيروس “كورونا”

يشدد مسؤولو الصحة على أن غسل اليدين باستمرار بشكل صحيح، أمر ضروري لمنع انتشار فيروس كورونا.

ولن يساعد تنظيف اليدين جيدا على قتل الجراثيم فحسب، بل يمكن أيضا أن يزيل الأوساخ التي قد تتغذى عليها الفيروسات.

ويشمل ذلك قبل وأثناء وبعد إعداد أو تناول الطعام، وبعد استخدام المرحاض، وكذلك بعد العطس أو السعال ورعاية شخص مريض، وبالطبع بعد لمس القمامة.

ويعد غسل اليدين أفضل من المطهر اليدوي، كلما أمكن ذلك، لأن الهلام المعقم غالبا ما يترك وراءه بعض الجراثيم.

اذ يمكن للأيدي النظيفة أن تمنع الجراثيم من الانتشار من شخص إلى آخر، ومن خلال مجتمع بأكمله. من منزلك ومكان عملك إلى مرافق رعاية الأطفال والمستشفيات وتوصي مراكز CDC بغسل اليدين لمدة 20 ثانية، أو غناء أنشودة “عيد ميلاد سعيد” مرتين أثناء ذلك.

واختُبرت الفروق بين غسل اليدين لمدة 5 ثوان، و20 ثانية الموصي بها، وبعد غسل الأيدي لمدة 20 ثانية، أظهرت اليدين الحد الأدنى من الجراثيم. وأثبتت هذه التقنية أنها الأفضل في تنظيف الأيدي من الجراثيم.

المصدر: القدس العربي