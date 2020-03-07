الكويت: إجراءات وقف رحلات الطيران لحماية سلامة المواطنين والمقيمين من فيروس كورونا – موقع قناة المنار – لبنان
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March 7 2020 - 03:12
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الرئيس الروسي هنّأ الرئيس الأسد خلال اتصال هاتفي بالانجازات التي تحققت بمعارك ادلب وأطلعه على ما توصّل اليه مع الأتراك
الرئاسة السورية: تمّ التأكيد على أن الاتفاقات بشأن ادلب تصب في الجهود الرامية لضمان سيادة سوريا ووحدة أراضيها
الرئيس الأسد عبّر عن ارتياحه لما انجزته القيادة الروسية وما يمكن أن تحمله من انعكاسات ايجابية على الشعب السوري
الرئيس التركي: وقف اطلاق النار في ادلب يحافظ على أمن الحدود التركية وسلامة الجنود الاتراك ولا تغيير بشأن نقاط المراقبة
سانا: الدفاعات الجوية السورية تدمّر طائرتين مسيّرتين في محيط منطقة جبلة كانتا قادمتين من اتجاه ادلب
الاخبارية السورية: اعادة فتح طريق دمشق - حلب الدولي أمام المدنيين والذي يعتبر شرياناً حيوياً لكل المحافظات السورية
المرصد المعارض: المياه تعود الى مدينة الحسكة وريفها بعد قطعها 12 يوما من القوات التركية المتمركزة بريف مدينة رأس العين
ايران: وفاة معاون أمين مجمع التقريب بين المذاهب للشؤون الدولية الدبلوماسي حسين شيخ الاسلام إثر إصابته بفيروس كورونا
حزب الله: نتقدم بالعزاء من الإمام السيد علي الخامنئي ومسؤولي الجمهورية الاسلامية برحيل الأخ العزيز "حسين شيخ الإسلام"
حزب الله: افتقدنا أخا كبيرا وعزيزا كان خير معين للمقاومة الإسلامية وامتاز بمواقفه الداعمة للمقاومة في فلسطين والمنطقة
لبنان: ارتفاع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا الى 22 بعد تسجيل 6 اصابات جديدة بينها 21 في العزل بالمستشفى الحكومي
المستشفى الحكومي: الفحوصات أجريت على 127 حالة واحتاجت 20 حالة للحجر الصحي داخل المستشفى فيما غادر 20 آخرون منطقة الحجر
اللجنة الوزارية: استمرار التزام المؤسسات التعليمية والجامعات الرسمية والخاصة ودور الحضانة بالاقفال حتى 14 أذار الجاري
اللجنة الوزارية: اغلاق مراكز الترفيه والاندية الرياضية والمعارض والمسارح والتواصل مع المراجع الدينية لمعالجة الاكتظاظ
وزير الصحة اثر جولة على المستشفيات الحكومية في الشمال وكسروان: خرجنا من مرحلة احتواء فيروس كورونا وهناك انتشار الآن
وزيرة الشباب والرياضة تعمّم على الاتحادات والجمعيات والاندية الرياضية والكشفية تعليق الانشطة حتى نهاية أذار الجاري
عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق: هناك حالة إستنفار قصوى من القوى الحريصة على الوطن لإنقاذه من الإنهيار
الشيخ نبيل قاووق: أي إعاقة لعمل الحكومة في مشروعها الإنقاذي تسرّع الإنهيار الإقتصادي والمالي الذي سيصيب جميع اللبنانيين
البطريرك بشارة الراعي: نأمل أن يتخذ المسؤولون القرار المناسب للبنان في الشؤون المالية بعيدا عن أي ضغوط أو مصالح سياسية
وزيرة المهجرين غادة شريم: مصممون على المضي قدماً في انقاذ لبنان ونضع مصلحة لبنان واللبنانيين نصب أعيننا
وزيرة العدل عن التشكيلات القضائية: لا لأي تدخل يصب بالمحاصصة السياسية الطائفية وإصرار على الشمولية بتطبيق معايير الكفاءة
النائب فيصل كرامي: خياراتنا محدودة بين دفع الدين والأمن الغذائي ونختار الأمن الغذائي والابتعاد عن جيوب الناس والفقراء
وزارة الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا الى 16 بعد الكشف عن 9 اصابات جديدة في بيت لحم
العراق: تعطيل دوام المؤسسات الحكومية حتى 15 الجاري باستثناء الأجهزة الأمنية والصحية وتعطيل المؤسسات التعليمية حتى 21 منه
الصحّة المصرية: تسجيل 12 اصابة بفيروس كورونا على متن باخرة قادمة من أسوان الى الأقصر وتمّ فرض الحجر الصحي عليهم
إيطاليا: ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا الى 197 بعد تسجيل وفاة 49 حالة جديدة وارتفاع اجمالي عدد المصابين إلى 4636
تونس: مقتل ضابط أمن بتفجير انتحاري مزدوج على متن دراجة نارية قرب مبنى السفارة الاميركية في العاصمة تونس
الجزائر: خروج تظاهرات من الحراك الشعبي في العاصمة وعدد من المدن رفضا لنتائج الانتخابات وللمطالبة بإرساء الدولة المدنية
أفغانستان: مقتل أكثر من 27 شخصاً وإصابة نحو 30 آخرين جراء هجوم استهدف تجمعا سياسيا في العاصمة كابول
للمساهمة في التبرع وتكفل أيتام وأبناء الشهداء الاتصال على مؤسسة الشهيد 0096170129100 وفي جميع فروع القرض الحسن على الحساب 81425
الكويت: إجراءات وقف رحلات الطيران لحماية سلامة المواطنين والمقيمين من فيروس كورونا
منذ 1 ساعة
7 March، 2020
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