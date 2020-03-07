الكويت: إجراءات وقف رحلات الطيران لحماية سلامة المواطنين والمقيمين من فيروس كورونا – موقع قناة المنار – لبنان
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March 7 2020 - 03:12

الكويت: إجراءات وقف رحلات الطيران لحماية سلامة المواطنين والمقيمين من فيروس كورونا

منذ 1 ساعة 7 March، 2020
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