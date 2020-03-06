حزب الله نعى الدبلوماسي الايراني السابق حسين شيخ الاسلام

نعى حزب الله الدبلوماسي الايراني السابق حسين شيخ الاسلام نتيجة اصابته بفيروس كورونا المستجد وجاء في البيان :”لقد تلقينا خبر رحيل الأخ العزيز حسين شيخ الإسلام (رحمة الله عليه) عن هذه الدنيا الفانية ‏بالحزن والأسى. وقد افتقدنا برحيله أخاً كبيراً وعزيزاً. وقد عرفناه منذ انتصار الثورة الإسلامية ‏في إيران، وهو الذي واكب المقاومة الإسلامية في لبنان منذ تأسيسها، وكان خير داعم ومعين ‏لها في كل المراحل”.‏

إن الأخ العزيز الراحل حسين شيخ الإسلام (رحمه الله) كان مثالاً للإنسان المؤمن المجاهد ‏والمخلص والمضحّي، الذي امتاز بأخلاقه الرفيعة كما مواقفه السياسية الجريئة والداعمة ‏للمقاومة في فلسطين ولبنان والمنطقة؛ وكان فاعلاً في السعي للتقريب بين المذاهب الإسلامية. ‏

إننا في هذه المناسبة الأليمة، نتقدم بالعزاء لسماحة القائد الإمام الخامنئي (دام ظلّه الشريف) ‏ولكافة المسؤولين في الجمهورية الإسلامية ولعائلته الشريفة وأبنائه الأعزاء، سائلين الله ‏تعالى أن يشمله بلطفه، ويتغمّده برحمته، وأن يحشره مع رسول الله (ص) وآل بيته (عليهم ‏السلام).‏

المصدر: العلاقات الإعلامية