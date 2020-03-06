رئيس الوزراء الفلسطيني يقرر إغلاق مدينة بيت لحم ومنع التنقل منها وإليها بسبب انتشار فيروس #كورونا – موقع قناة المنار – لبنان
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March 6 2020 - 22:38

رئيس الوزراء الفلسطيني يقرر إغلاق مدينة بيت لحم ومنع التنقل منها وإليها بسبب انتشار فيروس #كورونا

منذ 1 ساعة 6 March، 2020
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