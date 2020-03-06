رئيس الوزراء الفلسطيني يقرر إغلاق مدينة بيت لحم ومنع التنقل منها وإليها بسبب انتشار فيروس #كورونا – موقع قناة المنار – لبنان
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March 6 2020 - 22:38
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الرئيس الروسي هنّأ الرئيس الأسد خلال اتصال هاتفي بالانجازات التي تحققت بمعارك ادلب وأطلعه على ما توصّل اليه مع الأتراك
الرئاسة السورية: تمّ التأكيد على أن الاتفاقات بشأن ادلب تصب في الجهود الرامية لضمان سيادة سوريا ووحدة أراضيها
الرئيس الأسد عبّر عن ارتياحه لما انجزته القيادة الروسية وما يمكن أن تحمله من انعكاسات ايجابية على الشعب السوري
الخارجية الروسية: القضاء على المسلحين والارهابيين يجب أن يتم من قبل القوات السورية وقوات البلدان الموجودة بشكل شرعي
الرئيس التركي: وقف اطلاق النار في ادلب يحافظ على أمن الحدود التركية وسلامة الجنود الاتراك ولا تغيير بشأن نقاط المراقبة
سانا: الدفاعات الجوية السورية تدمّر طائرتين مسيرتين في محيط منطقة جبلة كانتا قادمتين من اتجاه ادلب
الاخبارية السورية: اعادة فتح طريق دمشق - حلب الدولي أمام المدنيين والذي يعتبر شرياناً حيوياً لكل المحافظات السورية
المكتب الاعلامي لرئاسة الجمهورية: لا دور للرئيس عون في الاجراء الذي اتخذه القاضي ابراهيم في حق عدد من المصارف
مصرف لبنان يطلب من مؤسسات الصرافة التقيد بنسبة 30% كحد أقصى لسعر شراء العملات الاجنبية مقابل الليرة اللبنانية
وزارة الخارجية والمغتربين تتقدّم بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي بشأن خروقات العدو الإسرائيلي المتكررة للسيادة اللبنانية
لبنان: ارتفاع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا الى 22 بعد تسجيل 6 اصابات جديدة بينها 21 في العزل بالمستشفى الحكومي
المستشفى الحكومي: الفحوصات أجريت على 127 حالة واحتاجت 20 حالة للحجر الصحي داخل المستشفى فيما غادر 20 آخرين منطقة الحجر
اللجنة الوزارية: استمرار التزام المؤسسات التعليمية والجامعات الرسمية والخاصة ودور الحضانة بالاقفال حتى 14 أذار الجاري
اللجنة الوزارية: اغلاق مراكز الترفيه والاندية الرياضية والمعارض والمسارح والتواصل مع المراجع الدينية لمعالجة الاكتظاظ
وزير الصحة اثر جولة على المستشفيات الحكومية في الشمال وكسروان: خرجنا من مرحلة احتواء فيروس كورونا وهناك انتشار الآن
الوزير حسن: تبين وجود حالات مصابة بفيروس كورونا تسربت الى لبنان من بلدان غير مصنفة على أنها موبوءة
وزيرة الشباب والرياضة تعمّم على الاتحادات والجمعيات والاندية الرياضية والكشفية تعليق الانشطة حتى نهاية أذار الجاري
وزيرة المهجرين غادة شريم: مصممون على المضي قدماً في انقاذ لبنان ونضع مصلحة لبنان واللبنانيين نصب أعيننا
وزيرة العدل ماري كلود نجم وعدت وفدا من لجنة المطالبة بإقرار قانون العفو العام بالمتابعة الحثيثة لهذا الملف
وزيرة العدل عن التشكيلات القضائية: لا لأي تدخل يصب بالمحاصصة السياسية الطائفية وإصرار على الشمولية بتطبيق معايير الكفاءة
النائب فيصل كرامي: خياراتنا محدودة بين دفع الدين والأمن الغذائي ونختار الأمن الغذائي والابتعاد عن جيوب الناس والفقراء
نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش: ندعو إلى دعم برنامج الحكومة الاصلاحي لأن الجميع معني بإنقاذ البلد
الشيخ علي الخطيب: على السياسيين معالجة الازمات بروح وطنية بما يجنّب المواطنين تداعيات دفع الاستحقاقات المالية المترتبة
المفتي الشيخ أحمد قبلان: لن نرضى بأي قرارات حكومية تحمّل الناس تداعيات الانهيار المالي أو تتغاضى عن فتح ملفات الفساد
وزارة الصحة الإيرانية: ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا الى 4747 والمتوفين إلى 124 والمتعافين إلى 913
وزارة الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا الى 16 بعد الكشف عن 9 اصابات جديدة في بيت لحم
العراق: تعطيل دوام المؤسسات الحكومية حتى 15 الجاري باستثناء الأجهزة الأمنية والصحية وتعطيل المؤسسات التعليمية حتى 21 منه
الصحّة المصرية: تسجيل 12 اصابة بفيروس كورونا على متن باخرة قادمة من أسوان الى الأقصر وتمّ فرض الحجر الصحي عليهم
تسجيل 6 اصابات بفيروس كورونا في روسيا وارتفاع عدد الاصابات في ماليزيا إلى 83 وتسجيل حالة أولى في صربيا
تونس: مقتل ضابط أمن بتفجير انتحاري مزدوج على متن دراجة نارية قرب مبنى السفارة الاميركية في العاصمة تونس
للمساهمة في التبرع وتكفل أيتام وأبناء الشهداء الاتصال على مؤسسة الشهيد 0096170129100 وفي جميع فروع القرض الحسن على الحساب 81425
رئيس الوزراء الفلسطيني يقرر إغلاق مدينة بيت لحم ومنع التنقل منها وإليها بسبب انتشار فيروس #كورونا
منذ 1 ساعة
6 March، 2020
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