الكرملين: الأسد يقيّم بشكل عال خلال اتصال هاتفي مع بوتين الاتفاق الروسي مع تركيا بشأن إدلب – موقع قناة المنار – لبنان
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March 6 2020 - 21:02

الكرملين: الأسد يقيّم بشكل عال خلال اتصال هاتفي مع بوتين الاتفاق الروسي مع تركيا بشأن إدلب

منذ 1 ساعة 6 March، 2020
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