تسجيل 49 وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا في إيطاليا مما يرفع إجمالي الوفيات إلى 197 – موقع قناة المنار – لبنان
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March 6 2020 - 19:28

تسجيل 49 وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا في إيطاليا مما يرفع إجمالي الوفيات إلى 197

منذ 11 mins 6 March، 2020
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