بدء العمل على إجلاء نازحين من خيمهم في عكار بعدما دخلتها مياه الامطار – موقع قناة المنار – لبنان
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March 6 2020 - 19:26

بدء العمل على إجلاء نازحين من خيمهم في عكار بعدما دخلتها مياه الامطار

منذ 52 mins 6 March، 2020
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