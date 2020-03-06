مستشفى الحريري: أجريت اليوم فحوصات الكورونا ل 127 حالة جاءت نتيجة 121 سلبية (لا اصابة) و6 حالات ايجابية – موقع قناة المنار – لبنان
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March 6 2020 - 19:26

مستشفى الحريري: أجريت اليوم فحوصات الكورونا ل 127 حالة جاءت نتيجة 121 سلبية (لا اصابة) و6 حالات ايجابية

منذ 54 mins 6 March، 2020
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