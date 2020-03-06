الأمين العام للهيئة العليا للاغاثة محمد خير تفقد الأضرار الناتجة عن السيول في الشمال بتوجيهات من رئيس مجلس الوزراء لتقديم التعويضات للمتضررين – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 6 2020 - 19:26

الأمين العام للهيئة العليا للاغاثة محمد خير تفقد الأضرار الناتجة عن السيول في الشمال بتوجيهات من رئيس مجلس الوزراء لتقديم التعويضات للمتضررين

منذ 58 mins 6 March، 2020
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة