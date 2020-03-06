عباس زغيب : لابتعاد السياسيين عن القضاء والقضاة واعتماد الكفاءة والاستقلالية

دعا المفتي الشيخ عباس زغيب، في تصريح ” أمراء الطوائف والسياسيين”، الى “الابتعاد عن القضاء والقضاة، وان يعتمد معيار الكفاءة الاهلية والاستقلالية والنزاهة ونظافة الكف، واذا ما توفرت هذه الامور عندها يقال:أن سلطة القضاء، سلطة مستقلة والا فطالما ان قبول القاضي وتشكيله لا يتم الا برضى زعيم وأمير فان القضاء لن يكون نزيها ولا مستقلا ولن ينتج الا فسادا وظلما”.

وأشار المفتي زغيب الى “ان مشاكلنا في لبنان سببها ان الجسم القضائي يضم قضاة اكبر همهم ارضاء الزعيم قضاة قد باعوا ضمائرهم بأثمان جعلت من الباطل حقا ومن الحق باطلا فانتشر الفساد وساد”، وقال: ان الدور الذي يقوم به القاضي في المجتمع هو دور حساس جدا ويعتبر دورا اساسيا في بناء مجتمع صالح قائم على ركائز اخلاقية وقانونية، واهمها العدالة ومحاكمة الفاسد والظالم ايا يكن سواء اكان كبيرا ام صغيرا رئيسا او مرؤوسا واضعا القاضي نصب عينيه احياء الحق ومقارعة الباطل من دون خوف او وجل او طمع بمال او في أي شيء آخر”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام