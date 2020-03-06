أردوغان: مراكز المراقبة التركية في إدلب ستحافظ على وضعها بالاتفاق مع روسيا

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجمعة، أن مراكز المراقبة التركية في إدلب السورية “ستحافظ على وضعها، بالاتفاق مع روسيا”. وقال أردوغان للصحفيين الأتراك، على متن الطائرة عقب الزيارة إلى موسكو “أنتم تعلمون، أن لدينا 12 نقطة مراقبة في إدلب، بالطبع، هذه النقاط مهمة للغاية بالنسبة لنا، سيتم الحفاظ عليها جميعًا، لا توجد تغييرات في الوقت الحالي”. وأضاف أردوغان، بأنه “لم يعد يصر على مناشدته للرئيس الروسي فلاديمير بوتين ترك أنقرة وجهاً لوجه مع دمشق”. هذا وجرت أمس الخميس في موسكو، مفاوضات بين الرئيسين الروسي، فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان، تركزت على قضايا التسوية في سوريا، وعلى رأسها سبل إيجاد حل للأزمة الراهنة بمنطقة خفض التصعيد في إدلب. وتم الاتفاق على وقف لإطلاق النار اعتباراً من ليل يوم أمس الخميس إلى اليوم الجمعة.

المصدر: سبوتنيك