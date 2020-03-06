روسيا تسجل 6 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا من بينها 5 حالات في موسكو (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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March 6 2020 - 16:12

روسيا تسجل 6 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا من بينها 5 حالات في موسكو (سبوتنيك)

منذ 40 mins 6 March، 2020
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