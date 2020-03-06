وزارة الصحة الفرنسية تعلن عن وفاة شخصين بفيروس كورونا ليصل عدد مجمل الوفيات لـتسع حالات (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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March 6 2020 - 16:12

وزارة الصحة الفرنسية تعلن عن وفاة شخصين بفيروس كورونا ليصل عدد مجمل الوفيات لـتسع حالات (سبوتنيك)

منذ 42 mins 6 March، 2020
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