مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي يوجه نداء للاجئين بعدم التوجه للحدود

أعلن مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الجمعة، عن اختلاف في وجهات النظر مع تركيا حول التمويل المتفق عليه في وقت سابق بشأن المهاجرين، داعيا اللاجئين إلى عدم التوجه إلى الحدود. وقال بوريل في مؤتمر صحفي “لدينا وجهات نظر مختلفة مع تركيا حول التمويل الذي اتفقنا عليه، و الفيزا وغيرها، الذي لم نتوصل لاتفاق نهائي عليه، فالقسم الثاني من التمويل المتفق عليه في طريقة إلى تركيا”، مضيفاً بقوله ” نحن ملتزمين بهذا وهذا يعتمد على ماذا ستصرف”. وتابع بوريل ” نوجه رسالة للمهاجرين، أرجوكم لا تذهبوا إلى الحدود، الحدود ليست مفتوحة ، وإذا قيل لكم أنها مفتوحة فهذا ليس صحيحا، تجنبوا الذهاب لأبواب مغلقة “.

المصدر: سبوتنيك