هدوء نسبي يسود ادلب عقب اتفاق بوتين-أردوغان

يسودُ هدوءٌ نسبيٌ مِنطَقَةَ إدلب شمالَ غربيِ سوريا بعدَ دخولِ الاتفاقِ التركي الروسي حولَ وقفِ اطلاقِ النار حيِّزَ التنفيذِ منتصفَ ليلِ الخميسِ الجمعة. وأفاد مراسل المنار وديع بلول في رسالة من ريف ادلب عن عودة حركة السيارات المدنية الى طريق الدولي M5 الواصل بين حماه وحلب. كما شوهدت دوريات روسية مرافقة للمركبات التركية جنوبي مدينة سراقب وأيضا على طريق الـ (أم فور) M4 الدولي.

وكان الرئيسانِ الروسيُ فلاديمير بوتين والتركيُ رجب طيب إردوغان اجريا أمس في موسكو محادثاتٍ حول الأوضاعِ في محافظة إدلب شمال غرب سوريا. وقد توصل الرئيسان الى حزمة قرارات لتخفيف التوتر في ادلب السورية، تشمل اعلان وقف اطلاق النار وانشاء ممر آمن. وتصفية كل المجموعات الارهابية في ادلب المدرجة على لائحة مجلس الأمن الدولي.

المصدر: قناة المنار