بوريل: قرار إنشاء منطقة آمنة في شمال سوريا يقرره مجلس الأمن

أكد الممثل الأعلى للشؤون الخارجية الأوروبي جوزيب بوريل الجمعة، على أن تطبيق منطقة آمنة من تحليق الطائرات، يجب أن يوافق عليه مجلس الأمن أولاً، مشيرا إلى إمكانية بروكسل دعم إنشائها على حسب توافر مواردها لتحقيق هذه الغاية. وقال بوريل، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير خارجية كرواتيا غوردان ياندروكوفيتش، بعيد انتهاء فعاليات اجتماعات غير رسمية لوزراء خارجية الدول الأعضاء في كرواتيا – زغرب، “إنشاء منطقة آمنة من تحليق الطائرات في الشمال السوري، نحن نعلم أن الاتحاد الأوروبي لا يقول شيئاً لن يقوم بتطبيقه، وهنا يكمن الفرق بين ما تريد وما يمكن أن نتمناه، وطبعا هذا قرار لا نستطيع فعله بدون موافقة مجلس الأمن.”

وأضاف الممثل الأعلى للشؤون الخارجية الأوروبي، “نحن لا نريد سحراً، نريد أن نتحرك وفق مصادرنا ونحن لا نستطيع تطبيق إنشاء منطقة عازلة ومنع تحليق الطائرات فيها وفق مقدراتنا”. وتابع جوزيب بوريل،” إنشاء المنطقة العازلة، نستطيع تمنيتها وتسخير مصادرنا ومواردنا. أنا لا أقصي هذا الاقتراح و لكنه قرار لا يتخذ من قبل المجلس الأوروبي. “

المصدر: سبوتنيك