الطقس غدا السبت غائم جزئيا مع انخفاض طفيف في الحرارة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس في لبنان غدا السبت غائما جزئيا مع انخفاض اضافي طفيف بدرجات الحرارة وتشكل ضباب على المرتفعات خلال الفترة الصباحية، يتحول خلال النهار الى قليل الغيوم.

– الحالة العامة: منخفض جوي يسطر على الحوض الشرقي للمتوسط يؤدي الى طقس متقلب وماطر حتى صباح يوم السبت حيث يتحول الى مستقر.

* الطقس المتوقع في لبنان:

– الجمعة: غائم إجمالا مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار خفيفة متفرقة قبل الظهر تشتد اعتبارا من الظهر خاصة في المناطق الجنوبية مع حدوث برق ورعد كما تنشط الرياح لحدود ال 50 كلم/س وتتساقط الثلوج فتلامس ليلا 1700 متر وما فوق.

– السبت: غائم جزئيا مع انخفاض اضافي طفيف بدرجات الحرارة وتشكل ضباب على المرتفعات خلال الفترة الصباحية، يتحول خلال النهار الى قليل الغيوم.

– الأحد: قليل الغيوم مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة خاصة على الجبال والداخل.

– الحرارة المتوفعة تتراوح على الساحل من 10 الى 20 درجة، فوق الجبال من 6 الى 15 درجة، في الداخل من 6 الى 17 درجة.

– الرياح السطحية: شمالية غربية الى جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و35 كلم/س تنشط أحيانا فتقارب ال50 كلم/س.

– الانقشاع: متوسط، يسوء على المرتفعات اعتبارا من بعد الظهر بسبب الضباب والمتساقطات.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و85%

– حال البحر: مائج.

– حرارة سطح الماء 17 درجة.

– الضغط الجوي: 758 ملم زئبق.

المصدر: مصلحة الارصاد الجوية