الذهب يصعد 1% صوب أفضل أسبوع في 8 سنوات مع تنامي مخاطر الفيروس

ارتفعت أسعار الذهب أكثر من واحد بالمئة يوم الجمعة لتتجه صوب تحقيق أكبر مكاسبها الأسبوعية منذ أكتوبر تشرين الأول 2011، بفعل تفشي فيروس كورونا في أنحاء العالم بما ينال من فرص النمو ويدفع المستثمرين نحو أصول الملاذ الآمن.

وبحلول الساعة 1058 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.7 بالمئة إلى 1681.67 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن صعد إلى 1689.65 دولار. والأسعار مرتفعة حوالي ستة بالمئة هذا الأسبوع. وزادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.9 بالمئة إلى 1682.80 دولار.

وقال بيتر فرتيج، المحلل في كوانتيتتف كوموديتي ريسرش، إن التدفق ”المعتاد من الأصول عالية المخاطر إلى الملاذات الآمنة“ يغذي صعود الذهب، بفعل بواعث القلق حيال العواقب الاقتصادية للفيروس.

ونزل البلاديوم 3.1 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 2454.22 دولار للأوقية. كان المعدن المستخدم في أنظمة العادم بالسيارات سجل أعلى مستوياته على الإطلاق عند 2875.50 دولار أواخر فبراير شباط.

وانخفضت الفضة 0.2 بالمئة إلى 17.38 دولار، في حين استقر البلاتين عند 864 دولارا.

المصدر: رويترز