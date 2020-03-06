إصابة شابين فلسطينيين بالرصاص المطّاطي خلال المواجهات المستمرة مع الاحتلال في قرية كفر قدوم شرق قلقيلية – موقع قناة المنار – لبنان
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March 6 2020 - 14:30
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المكتب الاعلامي لرئاسة الجمهورية: لا دور للرئيس عون في الاجراء الذي اتخذه القاضي ابراهيم في حق عدد من المصارف
رئاسة الجمهورية: الرئيس عون يسهر على احترام القوانين ومنع كل ما يمكن أن تكون له مضاعفات سلبية على الاستقرار العام
المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات يجمد قرار النائب العام المالي وضع إشارة منع تصرف على أصول 20 مصرفاً لبنانياً
مصرف لبنان يطلب من مؤسسات الصرافة التقيد بنسبة 30% كحد أقصى لسعر شراء العملات الاجنبية مقابل الليرة اللبنانية
قيادة الجيش اللبناني: ما ورد على موقع kataeb.org حول اصابة عسكريين بـفيروس كورونا عار من الصحة تماماً
وزارة الصحة الإيرانية: ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا الى 4747 والمتوفين إلى 124 والمتعافين إلى 913
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف: اجراءات وقائية صارمة قيد التنفيذ من ضمنها فحص سلامة المسافرين جواً إلى الخارج
ظريف: التعاون الاقليمي والعالمي لمواجهة فيروس كورونا أمر ضروري فإما أن ننتصر جميعاً أو نخسر جميعاً
منظمة الصحة العالمية: ايران تملك واحدة من أفضل المنظومات الصحية في المنطقة وهي نموذج لكثير من الدول الشرق الأوسط
الصحة العالمية: ممثلونا تفاجئوا بمستوى خدمات المستشفيات الايرانية سواء في طهران أو خارجها لمعالجة المصابين بفيروس كورونا
الخارجية الصينية: الصين أرسلت مساعدات طبية لإيران تشمل العدة الطبية لتشخيص الفيروس وسنواصل دعمنا لها قدر الامكان
رويترز: السلطات السعودية أعادت فتح المسجد الحرام في مدينة مكة المكرمة والمسجد النبوي بعد إغلاقهما لتعقيمهما
هدوء نسبي يسود منطقة ادلب شمال غربي سوريا بعد دخول الاتفاق الروسي التركي حول وقف اطلاق النار حيز التنفيذ
الأمم المتحدة: نأمل أن يؤدي الاتفاق التركي الروسي بشأن إدلب إلى وقف فوري ودائم للأعمال القتالية
الخارجية الروسية: لسوريا كامل الحق في القضاء على التنظيمات الارهابية على أراضيها وموقفنا ثابت حيال ذلك
الرئيس التركي رجب طيب اردوغان: سيذهب اللاجئون الى حيث استطاعوا ولن نجبرهم على مغادرة بلادنا
وسائل اعلام تونسية: تفجير انتحاري قرب السفارة الاميركية في العاصمة تونس
وسائل اعلام تونسية: الانتحاري كان على متن دراجة نارية وفجر نفسه بالقرب من دورية أمنية تونسية في محيط السفارة الأميركية
أ ف ب: 27 قتيلاً على الأقل في هجوم استهدف تجمعاً سياسياً في العاصمة الأفغانية كابول
للمساهمة في التبرع وتكفل أيتام وأبناء الشهداء الاتصال على مؤسسة الشهيد 0096170129100 وفي جميع فروع القرض الحسن على الحساب 81425
إصابة شابين فلسطينيين بالرصاص المطّاطي خلال المواجهات المستمرة مع الاحتلال في قرية كفر قدوم شرق قلقيلية
منذ 51 mins
6 March، 2020
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