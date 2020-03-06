إصابة شابين فلسطينيين بالرصاص المطّاطي خلال المواجهات المستمرة مع الاحتلال في قرية كفر قدوم شرق قلقيلية – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 6 2020 - 14:30

إصابة شابين فلسطينيين بالرصاص المطّاطي خلال المواجهات المستمرة مع الاحتلال في قرية كفر قدوم شرق قلقيلية

منذ 51 mins 6 March، 2020
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة