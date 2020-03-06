المانيا: حصيلة المصابين بـ”كورونا” تتجاوز 500 شخص

أعلنت السلطات الالمانية عن تسجيلها عشرات حالات الإصابة المؤكدة الجديدة بفيروس كورونا في البلاد، لترتفع بذلك حصيلة المصابين بشكل حاد، إلى أكثر من 500 شخص.

وأكد “معهد روبرت كوخ”(هو مؤسسة فدرالية معنية بإحصاء حصيلة ضحايا الفيروس في المانيا) الجمعة أن “عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد ارتفع من 400 إلى 534 حالة”.

وسجلت معظم هذه الحالات (281 حالة) في ولاية شمال الراين-وستفاليا (أكبر ولاية ألمانية من حيث عدد السكان)، وتليها بادن-فورتمبيرغ (91 حالة) وبافاريا التي بدأ منها تفشي الفيروس في البلاد (79 حالة).

وانتشر الفيروس الخطير في جميع الولايات الألمانية باستثناء ساكسونيا-أنهالت.

المصدر: روسيا اليوم