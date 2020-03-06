الفاتيكان يعلن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
March 6 2020 - 12:50
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
صفحات منوعة
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
06 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
ترددات البث
البث المباشر
المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات يجمد قرار النائب العام المالي وضع إشارة منع تصرف على أصول 20 مصرفاً لبنانياً
مصرف لبنان يطلب من مؤسسات الصرافة التقيد بنسبة 30% كحد أقصى لسعر شراء العملات الاجنبية مقابل الليرة اللبنانية
قيادة الجيش اللبناني: ما ورد على موقع kataeb.org حول اصابة عسكريين بـفيروس كورونا عار من الصحة تماماً
منظمة الصحة العالمية: ايران تملك واحدة من أفضل المنظومات الصحية في المنطقة وهي نموذج لكثير من الدول الشرق الأوسط
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف: اجراءات وقائية صارمة قيد التنفيذ من ضمنها فحص سلامة المسافرين جواً إلى الخارج
ظريف: التعاون الاقليمي والعالمي لمواجهة فيروس كورونا أمر ضروري فإما أن ننتصر جميعاً أو نخسر جميعاً
الخارجية الصينية: الصين أرسلت مساعدات طبية لإيران تشمل العدة الطبية لتشخيص الفيروس وسنواصل دعمنا لها قدر الامكان
الخارجية الصينية: الصين أرسلت مساعدات طبية لإيران تشمل العدة الطبية لتشخيص الفيروس وسنواصل دعمنا لها قدر الامكان
هدوء نسبي يسود منطقة ادلب شمال غربي سوريا بعد دخول الاتفاق الروسي التركي حول وقف اطلاق النار حيز التنفيذ
الفاتيكان يعلن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا (سبوتنيك)
منذ 39 mins
6 March، 2020
التعليقات
ذات صلة
وسائل اعلام تونسية: تفجير قرب السفارة الاميركية في العاصمة تونس
معمر صيني يتعافي من فيروس كورونا خلال أسبوع واحد فقط
وزير الصحة يتفقد مستشفى البوار الحكومي ظهرا
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات البث
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}