الخارجية الروسية: القضاء على المسلحين في سوريا في المقام الأول مهمة الجيش السوري والقوات الرديفة

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، الجمعة، أن “عملية القضاء على المسلحين في سوريا، يجب أن يقوم بها في المقام الأول، الجيش السوري والقوات الرديفة”. وأوضحت زاخاروفا، خلال مؤتمر صحفي، أنه “فيما يتعلق، ودون ربط الموضوع بمحادثات أمس بين الرئيسين بوتين وأردوغان، فإن القضاء على المسلحين والإرهابيين، في حال أنه تحدد وجودهم، يجب أن يكون، أولاً وقبل كل شيء، من قبل السوريين والقوات المسلحة السورية، وتلك القوات والبلدان المتواجدة على أساس شرعي، وتتعاون مع السلطات السورية. وهذا الموقف المبدئي لم يتغير”.

هذا وتوصلت روسيا وتركيا الخميس، إلى وثيقة مشتركة حول التسوية في سوريا، بعد المحادثات في الكرملين. وتنص الوثيقة على عدة نقاط، أبرزها فرض نظام وقف إطلاق النار في منطقة خفض التصعيد بإدلب، دخلت حيز النفاذ اعتباراً من منتصف ليلة أمس الخميس إلى اليوم الجمعة.

المصدر: سبوتنيك