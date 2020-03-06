بوغدانوف يبحث مع عريقات استئناف ما يُسمى “المفاوضات الاسرائيلية الفلسطينية” – موقع قناة المنار – لبنان
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March 6 2020 - 12:50

بوغدانوف يبحث مع عريقات استئناف ما يُسمى “المفاوضات الاسرائيلية الفلسطينية”

منذ 45 mins 6 March، 2020
بوغدانوف
أخبار دولية - روسيا

بحث الممثل الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وبلدان أفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، عبر الهاتف، مع أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، “مسألة تهيئة الظروف لاستئناف عملية التفاوض الفلسطينية الإسرائيلية”، حسب بيان للخارجية الروسية. وجاء في بيان الوزارة الخارجية الروسية، أنه “خلال المحادثة تمت مناقشة قضايا تهيئة الظروف لعملية تفاوض فلسطينية إسرائيلية مستقرة بإشراف دولي و بناءً على قرارات المجتمع الدولي، ذات الصلة، بما في ذلك وقرارات مجلس الأمن الدولي، والجمعية العامة للأمم المتحدة”. وذكرت الخارجية أن الاتصال جاء بمبادرة من الجانب الفلسطيني.

المصدر: سبوتنيك

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