زيارة مفاجئة لوزير الصحة إلى عكار وطرابلس

قام وزير الصحة حمد حسن بزيارة الجمعة صباحية مفاجئة الى محافظة عكار شمال لبنان، حيث زار بداية مركز التلقيح الحدودي التابع للوزارة عند نقطة العريضة الحدودية.

واطلع حسن على التدابير المتخذة لجهة الفحوص الاحترازية للوافدين الى لبنان المتعلقة بفيروس كورونا، واستمع الى الطبيب المناوب والممرضين عن سير العمل والاحتياجات.

وتوجه حسن بعد ذلك الى مستشفى الدكتور عبدالله الراسي الحكومي في حلبا حيث كان في استقباله مدير المستشفى الدكتور محمد خضرين وعدد من اعضاء مجلس الادارة والاطباء والكادر التمريضي، وكانت جولة في ارجاء المستشفى مطلعا على واقعه واحتياجاته.

ثم توجه إلى مدينة طرابلس حيث سيتفقد المستشفى الحكومي فيها.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام