الأردنيون يحيون “الفجر العظيم” دعما لفلسطين

أحيا المواطنون الأردنيون فجر اليوم الجمعة، فعاليات “الفجر العظيم” في العاصمة عمان إسنادا ودعما للمرابطين في المسجد الأقصى المبارك.

وجاء إحياء الأردنيون لفعاليات الفجر العظيم وسط خطر انتشار فيروس “كورونا” الذي وصل إلى البلاد وتم تسجيل حالات عدة مصابة به.

وأدى المئات من المصليين صلاة الفجر اليوم الجمعة في مسجد عاصم بن ثابت بالعاصمة الأردنية عمان وعدة مساجد أخرى في البلاد.

وكان نشطاء قد دعوا للتضامن مع المرابطين في القدس عبر فعاليات “الفجر العظيم”، وذلك عبر أداء صلاة الفجر في المساجد بالأردن.

المصدر: فلسطين اليوم