الكويت تعلن عن استعدادها للتعاون مع ايران بمواجهة “كورونا”

تحدث وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف هاتفيا ونظيره الكويتي احمد ناصر الجابر الصباح، حيث أعلن الاخير عن استعداد الكويت لتعاون مع إيران في مواجهة فيروس “كورونا”.

وأفادت وكالة “مهر” الايرانية للأنباء أن “وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف تحدث صباح اليوم الجمعة هاتفيا مع نظيره الكويتي احمد ناصر الجابر الصباح، حيث أعلن الاخير عن استعداد بلاده للتعاون وارسال المساعدات لإيران من اجل مواجهة فيرون كورونا”.

وبدوره، أبدى ظريف شكره وتقديره لهذا الموقف الكويتي وأكد ان “مواجهة كورونا فيروس تتطلب تعاون اقليمي ودولي”، وأشار الى “اجراءات ايران في هذا المجال”، واعلن عن “استعداد الجمهورية الاسلامية للتعاون وتبادل خبراتها في على هذا الصعيد من أجل اجتثاث هذا وباء كورونا”.

المصدر: وكالة مهر للانباء