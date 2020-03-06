مصدر عسكري لبناني: ما أورده احد المواقع الالكترونية حول اصابة عسكريين بـفيروس “كورونا” عار من الصحة تماما – موقع قناة المنار – لبنان
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March 6 2020 - 11:06

مصدر عسكري لبناني: ما أورده احد المواقع الالكترونية حول اصابة عسكريين بـفيروس “كورونا” عار من الصحة تماما

منذ 1 ساعة 6 March، 2020
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