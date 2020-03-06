غرفة التحكم المروري: قتيل و15 جريحا في 11 حادث سير تم التحقيق فيها خلال الـ 24 ساعة الماضية في لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
March 6 2020 - 09:18
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
صفحات منوعة
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
06 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
ترددات البث
البث المباشر
المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات يجمد قرار النائب العام المالي وضع إشارة منع تصرف على أصول 20 مصرفاً لبنانياً
وزيرة الإعلام: الرئيس عون أكد أن مجلس الوزراء سيعقد جلسة يوم السبت المقبل لحسم ملف سندات اليوروبوند المستحقة
وزيرة الإعلام: الرئيس دياب قال إننا اخترنا أن نحمل كرة النار لأن البلد في خطر كبير وسنفعل المستحيل لنعالج تراكم الأزمات
وزيرة الإعلام: دياب أكد أن هناك من يعمل ليخنق البلد والعجيب أنهم يحاسبون الحكومة على تراكم مشاكل عمرها عشرات السنين
المكتب الإعلامي للرئيس بري: ما أوردته بعض الشاشات المشبوهة عن أن رئيس المجلس كان وراء قرار المدعي العام المالي غير صحيح
المكتب الإعلامي للرئيس بري: رئيس المجلس لم ولن يتدخل في عمل القضاء في يوم من الأيام
الوفاء للمقاومة: الأزمة النقدية والاقتصادية باتت كارثية وجعلت خيارات الحكومة بشأن السندات المستحقة بين السيء والأسوأ
وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا لوافدة لبنانية وصلت من بريطانيا وعدد المصابين ارتفع إلى 16
وزير الصحة يؤكد أن الوزارة على أتم الجهوزية لمواجهة كورونا وسيتم اعتماد 10 أطباء وتوزيعهم في المطار وعلى المعابر البرية
الرئيس السوري بشار الأسد: وقوف أصدقائنا لا سيما روسيا وإيران إلى جانبنا لعب دوراً أساسياً في صمود سوريا
الرئيس الأسد: هدفنا المشترك مع روسيا لطالما كان إبعاد تركيا عن نهج دعم الإرهابيين وإعادتها إلى مكانها الطبيعي
الرئيس الأسد: الأميركيون يعرفون أن تحرير إدلب سيمهد لتحرير المناطق الشرقية وهم يحتلون آبار النفط لإعاقة إعادة الإعمار
الرئيس الأسد: سنبدأ بكل تأكيد عمليات مقاومة ضد المحتلين شرق الفرات ومن واجب الدولة دعم عمليات من هذا النوع
تركيا تنشر ألف شرطي لمنع اليونان من رد المهاجرين الذين يحتشد الآلاف منهم على الحدود بين البلدين
السلطة الفلسطينية تحظر دخول السياح الأجانب إلى الضفة الغربية لمدة 14 يوماً بسبب مخاوف من انتشار فيروس كورونا
سلطات الاحتلال تعلن إلغاء مناورات عسكرية مشتركة مع الولايات المتحدة بسبب المخاوف من انتشار كورونا
للمساهمة في التبرع وتكفل أيتام وأبناء الشهداء الاتصال على مؤسسة الشهيد 0096170129100 وفي جميع فروع القرض الحسن على الحساب 81425
غرفة التحكم المروري: قتيل و15 جريحا في 11 حادث سير تم التحقيق فيها خلال الـ 24 ساعة الماضية في لبنان
منذ 28 mins
6 March، 2020
التعليقات
ذات صلة
بوتان تسجل أول إصابة بفيروس “كورونا”
الصين تسجل 30 وفاة اضافية جراء الاصابة بـ”كورونا”
أسرار الصحف اللبنانية الجمعة 6-3-2020
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات البث
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}