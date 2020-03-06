أسرار الصحف اللبنانية الجمعة 6-3-2020

أبرز أسرار الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الجمعة 6-3-2020.

البناء

قالت مصادر قانونية إن لائحة المصارف المستثناة من إجراءات المدعي العام المالي لا تقل أهمية عن لائحة ‏المصارف التي طالتها الإجراءات فهي تؤكد أن للأمر علاقة بارتكابات موثقة ومحددة تمّ التحقق من قيام بعض ‏المصارف بها ولو كانت اللائحة طويلة والمصارف كبيرة بينما تمّ التحقق من عدم قيام الباقي بها. وهذا ينفي ‏كونها مجرد إجراء احترازي مبدئي أو سياسي أو إعلامي‎.‎

قالت مصادر عراقية إن تصريحات حزب الله في العراق حول تورط مدير المخابرات ورئيس الجمهورية بقضية ‏اغتيال القائدين قاسم سليماني وأبي مهدي المهندس لن تتوقّف بمجرد استبعاده كخيار من فرص تشكيل الحكومة ‏المقبلة بل ستتم ملاحقة الأمر لدى الجهات القضائية وصولاً إلى إقصائه عن مهمامه وتقديمه للمحاكمة‎.‎

الجمهورية

يستعد أحد الوزراء لاتخاذ سلسلة من القرارات لتصويب الأداء في وزارته بعدما اختلت العلاقات بين موقعه ‏وإحدى المؤسسات التي يمارس الوصاية عليها‎. ‎

توقعت مراجع معنية أن تشتد الحملات المتبادلة بين مسؤولين في قطاع حيوي وقياديين في فريق سياسي بعدما ‏تجاوزت الاتهامات كل الخطوط الحمر‎. ‎

تندر أحد المسؤولين على ما سماه الثلث اللطيف في الحكومة أمام أحد كبار المسؤولين الذي علق قائلا: “كل َمراة ‏بهالحكومة بتسوى 10 رجال‎”.‎

اللواء

لم تُقرّر أيّ من دول “سيدر” التعامل إيجاباً، أقله إلى أمد غير بعيد، مع السلطة الحالية، لحسابات تتعدّى قدرتها ‏على المواجهة لقرارات كبرى مضادة‎.‎

يخشى خبراء ماليون أن يتمادى الدولار في تفلته، حتى يتعذر تحديد سقف له‎..‎

ليس بإمكان نافذ في حزب عقائدي السيطرة على اتساع المعارضة لنفوذه في نظر كوادر ناشطة‎.‎

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام