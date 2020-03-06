أبرز عناوين الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الجمعة 06-03-2020

الأخبار

دولة المصارف تنتصر

عويدات يجمّد قرار إبراهيم: «دولة» المصارف تنتصر على القضاء

عدّاد «كورونا» يرتفع إلى 16

التعليم عن بعد في زمن الوباء: المدرسة الرسمية الحلقة الأضعف

«الصحة» تطلب وقف الأنشطة الدينية والرياضية والثقافية والسياحية

‫اتفاق موسكو: استراحة محاربين

النهار

مَن وراء محاولة الانقلاب الفاشلة على المصارف؟

اللواء

تعطيل «لغم المصارف»: عويدات يجمّد قرار إبراهيم

غداً يحسم مجلس الوزراء الموقف من اليوروبوندز.. وواشنطن تدعو الحكومة لمزيد من الشفافية

نداء الوطن

خطة دياب: 15% TVA و5000 ليرة على البنزين

الثورة راجعة… “حاميها حراميها”

الديار

القضاء يخسر أولى معاركه مع المصارف.. ومصادر مصرفية «تتهم» بري

أزمة ثقة مفتوحة ورئيس المجلس غير متمسك بالحكومة اذا لم تبادر!

الخيار «السيئ» لمنع «الاسوأ» غدا.. وتوقعات بارتفاع اصابات «الكورونا»

الجمهورية

عويدات ينقذ البلد من زلزال

تعميم التعقيم

قرار يجمد المصارف نهاراً جمده آخر ليلاً..وحســم لـ”اليوروبوندز” غدا

البناء

بوتين يمنح أردوغان فرصة لاستكمال سوتشي بعد تكريس انتصارات الجيش السوريّ

تجميد عويدات قرار إبراهيم حول المصارف يفتح لها باب ملاقاة الحكومة بتسوية

الحكومة تقرّ مشروع رفع السريّة المصرفيّة ودياب: لمحاسبة كل مسؤول عن الانهيار

المصدر: صحف