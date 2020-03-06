السلطات الصينية تعلن تسجيل 30 وفاة و143 إصابة جديدة يوم الخميس بفيروس كورونا – موقع قناة المنار – لبنان
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March 6 2020 - 05:24

السلطات الصينية تعلن تسجيل 30 وفاة و143 إصابة جديدة يوم الخميس بفيروس كورونا

منذ 1 ساعة 6 March، 2020
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