رئيس ساحل العاج يعلن عدم الترشح لولاية رئاسية ثالثة

أعلن رئيس ساحل العاج الحسن واتارا الخميس عدم ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة للفوز بولاية ثالثة، في قرار لاقى ترحيبا داخليا وخارجيا بعد أشهر من الترقب.

وقال واتارا أمام النواب وأعضاء مجلس الشيوخ الذين اجتمعوا في جلسة استثنائية في العاصمة ياموسوكرو، “أعلن أمامكم رسميا أنني قررت عدم الترشح إلى الانتخابات

الرئاسية المقررة في 31 تشرين الأول/اكتوبر 2020 ونقل السلطة إلى جيل شاب”.

ولا يتيح الدستور في ساحل العاج سوى ولايتين رئاسيتين، غير أن واتارا (78 عاما) الذي انتخب في 2010 لولاية أولى، ثم في 2015 لولاية ثانية، كان يعتبر أن من حقه الترشح بعد تعديل الدستور في 2016، الأمر الذي كانت ترفضه المعارضة.

وقوبل إعلانه الذي جاء في سياق كلمة استمرت ثلاثين دقيقة، بالتصفيق الحاد من قبل النواب وأعضاء مجلس الشيوخ، ولكن أيضا من قبل تلامذة وطلاب كانوا مدعوين.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية