الولايات المتحدة تدعو رعاياها لعدم السفر الى هايتي

دعت وزارة الخارجية الأميركية الخميس الأميركيين إلى عدم السفر إلى هايتي، رافعة تحذيرها من السفر الى هذا البلد لأعلى مستوى “بسبب الجريمة والاضطرابات الاهلية وعمليات الخطف”.

وكانت الولايات المتحدة تكتفي في السابق بالطلب من مواطنيها ان “يتجنبوا إذا أمكن” الذهاب إلى هذا البلد الكاريبي.

وقالت الخارجية الاميركية في بيان إن “الجرائم العنيفة مثل السرقات المسلحة أو سرقة السيارات. باتت شائعة”، مشيرة إلى أن “عمليات الخطف واسعة الانتشار” وتستهدف الاميركيين ايضا.

كما تحدثت الوزارة عن العديد من الاحتجاجات “غير المتوقعة” و”التي يحتمل أن تكون عنيفة”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية