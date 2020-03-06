الكونغرس الأمريكي يوافق على تخصيص 8.3 مليار دولار لمكافحة فيروس كورونا

صادق الكونغرس الأمريكي، الخميس، على مشروع قانون ينص على تخصيص 8.3 مليار دولار للجهود الرامية إلى وقف انتشار النوع الجديد لفيروس كورونا في الولايات المتحدة.

وصوت 96 سيناتورا في مجلس الشيوخ، الغرفة العليا للكونغرس، لصالح تبني الوثيقة، فيما رفضها مشرع واحد، وذلك بعد أن لقي مشروع القانون تأييدا كبيرا في مجلس النواب.

وأرسل مجلس الشيوخ مشروع القانون إلى البيت الأبيض للتوقيع على الوثيقة من قبل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

وسبق أن طلب ترامب من الكونغرس تخصيص 2.5 مليار دولار فقط لمكافحة انتشار فيروس كورونا، معتبرا أن الجهود الأساسية في هذا المجال يجب أن تبذلها السلطات على المستوى المحلي، إلا أن المشرعين قرروا زيادة هذا المبلغ.

وحتى مساء الخميس سجلت في أراضي الولايات المتحدة 190 حالة للإصابة بالفيروس بشكل عام، بينها 11 وفاة.

المصدر: وكالات