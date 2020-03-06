وزير الخارجية الصربي: موسكو وبلغراد لن تسمحا بإعادة كتابة صفحة النصر في الحرب الوطنية العظمى

أعلن وزير الخارجية الصربي، إيفيتسا داتشيتش، الخميس، عزم بلاده وروسيا عدم السماح بتزوير الحقائق المتعلقة بالانتصار في الحرب الوطنية العظمى للاتحاد السوفيتي.

وقال الوزير في تصريح صحفي أدلى به عقب اجتماع عقدته اللجنة الروسية الصربية المشتركة الخاصة بالتجارة والتعاون الاقتصادي والعلمي التقني، في مدينة قازان الروسية: “سنحضر معا الاحتفالات المقامة إحياء للذكرى الـ 75 للانتصار في الحرب الوطنية العظمى. لقد تكبدت روسيا وصربيا خسائر كبيرة في هذه الحرب، ولا يمكننا أن نسمح بأن يقوم أحد ما بإعادة كتابة التاريخ وأن يقدم الضحايا اعتذارات لمرتكبي الجرائم”.

من جهته، أكد نائب رئيس الحكومة الروسية، يوري بوريسوف، أنه سيكون من دواعي سرور موسكو أن ترى الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، بين المشاركين في الاحتفالات التي ستشهدها روسيا بمناسبة عيد النصر في يوم 9 مايو القادم.

المصدر: وكالات