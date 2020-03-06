وزارة الدفاع التركية: مقتل جنديين تركيين وإصابة ثلاثة آخرين في إدلب السورية

أعلنت وزارة الدفاع التركية، مساء الخميس، عن مقتل جنديين تركيين وإصابة ثلاثة آخرين في محافظة إدلب السورية.

وقالت الدفاع التركية، في بيان: “قتل اثنان من عسكريينا وأصيب ثلاثة آخرون بجروح في منطقة عملية درع الربيع (التي يخوضها الجيش التركي ضد القوات الحكومية السورية في إدلب، منذ 27 فبراير)”. وأشارت الوزارة إلى أن العسكريين الأتراك قتلوا نتيجة “القصف من قبل النظام (السوري)”.

وفي وقت سابق من اليوم، وقع الرئيسان الروسي، فلاديمير بوتين، والتركي، رجب طيب أردوغان، في أعقاب محادثات أجرياها في موسكو واستغرقت أكثر من 5 ساعات، على وثيقة توافق بين موسكو وأنقرة حول سبل خفض التصعيد في إدلب. ومن بين نقاط الوثيقة وقف إطلاق النار في المنطقة اعتبارا من منتصف ليل اليوم الخميس إلى الجمعة، وإنشاء ممر آمن.

وقد أصر الجانب التركي على أنه يحتفظ بحقه في “الرد” على أي هجمات من قبل الجيش الحكومي السوري.

المصدر: وكالات