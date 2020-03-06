الكويت توقف قرارا يطالب المسافرين بتقديم شهادات بخلوهم من كورونا

قالت حكومة الكويت، الخميس، إنها أوقفت قرارا يطالب المسافرين من 10 دول بينها الهند وتركيا ومصر، بتقديم شهادات معتمدة من سفارات بلادهم تؤكد خلوهم من فيروس كورونا.

وقال مجلس الوزراء الكويتي إن السلطات تعمل على التوصل إلى إجراءات عملية تضمن سلامة المسافرين والمواطنين.

وكانت الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت قالت هذا الأسبوع إن المسافرين الذين لن يقدموا تلك الشهادات لن يسمح لهم بدخول البلاد.

وقد أعلنت وزارة الصحة الكويتية يوم الخميس، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا لشخصين قادمين من إيران، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد إلى 58 حالة.

جدير بالذكر أن مؤسسة الموانئ الكويتية أغلقت ميناء الدوحة، في إطار إجراءات الحفاظ على سلامة البلاد من الفيروس.

المصدر: وكالات