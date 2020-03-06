قطر تعلق عبور مواطني مجلس التعاون لحدودها باستخدام البطاقات الشخصية

أعلنت سلطات قطر تعليق عبور مواطني مجلس التعاون لدول الخليج العربية، للحدود القطرية في كلا الاتجاهين باستخدام البطاقة الشخصية اعتبارا من الجمعة بسبب انتشار فيروس كورونا.

وقال مكتب الاتصال الحكومي، في بيان أصدره الخميس، إنه تماشيا مع مساعي دولة قطر لاتخاذ جميع التدابير الوقائية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا (“COVID-2019”)، فإنه يتعين على جميع المواطنين القطريين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي استخدام جوازات السفر بدلا من البطاقات الشخصية الخاصة بهم للتنقل من وإلى دولة قطر اعتبارا من غد الجمعة 6 مارس.

وأوضح مكتب الاتصال الحكومي أن هذا القرار يأتي ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

وسجلت في أراضي قطر حتى مساء الخميس 8 حالات للإصابة بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا دون رصد أي وفيات، بينما تم تسجيل أكر من 140 مصابا في دول الخليج المجاورة أغلبهم في الكويت والبحرين.

المصدر: وكالات