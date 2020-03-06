ترامب: سأعرض مبادرة جريئة على روسيا والصين لتفادي سباق تسلح

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه ينوي عرض مبادرة “جريئة” على كل من روسيا والصين لتفادي اندلاع سباق تسلح بين القوى العظمى الثلاث.

وجاء هذا الإعلان في رسالة وجهها ترامب للأمم المتحدة وتلاها نائب وزير الخارجية الأمريكي لشؤون منع انتشار الأسلحة، كريستوفير فورد، الخميس، خلال فعالية في مقر المنظمة العالمية بمناسبة الذكرى الـ50 لبدء سريان معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

وقال ترامب في الرسالة: “سأعرض مبادرة جديدة جريئة ثلاثية الأطراف بشأن السيطرة مع روسيا والصين على انتشار الأسلحة”.

وأوضح الرئيس الأمريكي أن هذه المبادرة تهدف إلى “الإسهام في تفادي أي سباق تسلح باهظ الثمن، والعمل بدل ذلك بشكل مشترك، على بناء مستقبل أفضل وأكثر أمنا وازدهارا بالنسبة إلى الجميع”.

وبعد انسحاب واشنطن، يوم 2 أغسطس 2019، من معاهدة نزع الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى، باتت النسخة الـ 3 من معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية الهجومية والتي أبرمت بين روسيا والولايات المتحدة عام 2010، تمديدا للاتفاق الموقع عام 1991 في موسكو، تعتبر الصفقة العاملة الوحيدة بين الطرفين حول تقليص السلاح.

وفي الوقت الذي أكدت فيه روسيا مرارا استعدادها لتمديد معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية الهجومية مع الولايات المتحدة، لم تعرب إدارة الرئيس الأمريكي عن رغبتها في ذلك، فيما دعا ترامب إلى مفاوضات حول اتفاق ثلاثي أوسع بشأن الأسلحة النووية يضم الصين، والتي رفضت بدورها هذه الفكرة.

المصدر: وكالات