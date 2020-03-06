وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف معزيا بوفاة حسين شيخ الإسلام: كان صادقاً وصريحاً ومجاهداً ولايمكن أبداً نسيان ماقدمه لإيران – موقع قناة المنار – لبنان
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March 6 2020 - 01:02

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف معزيا بوفاة حسين شيخ الإسلام: كان صادقاً وصريحاً ومجاهداً ولايمكن أبداً نسيان ماقدمه لإيران

منذ 2 ساعة 5 March، 2020
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