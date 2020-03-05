محتجون قطعوا السير أمام برج الغزال وسط بيروت احتجاجا على السياسة المصرفية المتبعة (الوكالة الوطنية) – موقع قناة المنار – لبنان
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March 5 2020 - 22:34

محتجون قطعوا السير أمام برج الغزال وسط بيروت احتجاجا على السياسة المصرفية المتبعة (الوكالة الوطنية)

منذ 47 mins 5 March، 2020
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