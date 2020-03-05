الصليب الاحمر بدأ خطته التوعوية في المدارس بالتنسيق مع وزارة التربية في عكار

بدأ الصليب الاحمر اللبناني اليوم تنفيذ خطته التوعوية بالتعاون والتنسيق مع وزارة التربية للوقاية من مخاطر فيروس كورونا المستجد، والتي تستهدف كل المدارس الخاصة في لبنان. وانطلقت اليوم اولى حلقات التوعية في محافظة عكار، من مدرسة الاباء الكرمليين في بلدة القبيات، في حضور 25 مربيا منتدبا من الكثير من المدارس الخاصة.

يشار الى ان حلقات التوعية تتضمن شروحا تفصيلية عن فيروس الكورونا، عوارضه، وسبل الوقاية منه، والية التعاطي مع اي مريض مشتبه باصابته بهذا الفيروس، ودور الصليب الاحمر في عمليات نقل المصابين، مع تأكيد عدم اشاعة الهلع والخوف، والتعاطي علميا وعمليا لتفادي مخاطر هذا الفيروس.

واشار المشرفون على هذه الحلقات في عكار، انها ستتابع في شكل ممنهج وسريع وفق برنامج معد لتشمل كل المدارس الخاصة في محافظة عكار.

المصدر: الوكالة الوطنية