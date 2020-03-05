فرنسا تسجّل 7 وفيات و423 حالة إصابة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية مساء، اليوم الخميس، عن ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في فرنسا ليصل الى 7 بالإضافة لارتفاع عدد المصابين الذي وصل الى 423.

وقال أمين عام وزارة الصحة جيروم سالومون في مؤتمر صحافي: “تم تسجيل 138 إصابة إضافية بفيروس كورونا منذ يوم أمس لغاية اليوم ليصل العدد الجديد لـ 423 حالة”. وأضاف سالومون قائلاً إن شخصا سابعا توفي اليوم بسبب الفيروس.

وكانت وزارة الصحة أعلنت اليوم الخميس في وقت سابق عن ارتفاع عدد الوفيات ليصل الى 6 بعد وفاة شخص يبلغ من العمر 73 عاما وآخر 64 عاما كلاهما يعيشان شمال البلاد. وقال سالومون إن 23 شخصا من المصابين وضعهم الصحي بخطر مضيفاً أن الفيروس بات منتشراً في 15 منطقة.

وتعدّ منطقة “لواز” شمال فرنسا أكثر منطقة ينتشر فيها الفيروس وقد وصل عدد حالات الإصابة بحسب سالومون ل105 من أصل مجموع 423. هذا وترأس الرئيس إيمانويل ماكرون اليوم في وقت سابق اجتماعا ضم أخصائيين وخبراء لمناقشة كيفية التصدي للفيروس. وقال ماكرون خلال الاجتماع إن “فيروس كورونا أصبح وباءا محتّما” حيث لم يستبعد أن يدخل انتشار الفيروس مرحلته الثالثة في فرنسا وهي آخر مرحلة وأكثرها خطورة.

المصدر: سبوتنيك