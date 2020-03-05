أوبك لا تتوقع رفض الدول خارج المنظمة تقليص الإنتاج

أكد الأمين العام لمنظمة “أوبك” محمد باركيندو، أن المنظمة لا تتوقع رفض الدول من خارج المنظمة عدم المشاركة في تقليص حجم الانتاج بسبب فيروس كورونا.

وقال باركيندو في رد على سؤال بشأن التدابير التي ستتخذها أوبك في حال رفض إحدى الدول من خارج المنظمة المشاركة في تقليص الانتاج: “إنه رأي متشائم للغاية”، وتابع: “نحن سنلتزم بالتفاؤل ولن نسمح لسوق النفط الغرق في الأزمة”.

وتبنت دول “أوبك”، اليوم الخميس، توصية بالموافقة في اجتماع تحالف “أوبك+” يوم غدٍ الجمعة على تخفيض إضافي في الإنتاج في الربع الثاني بمقدار 1.5 مليون برميل يومياً مع عودة في النصف الثاني إلى الشروط الحالية للصفقة. أوبك نفسها مستعدة لخفض الإنتاج بمقدار مليون برميل يومياً، وتقترح على الحلفاء في الحلف، أخذ على عاتقهم الـ 500 ألف برميل المتبقية بما في ذلك روسيا .في اجتماع لجنة “أوبك+”، يوم أمس الأربعاء، وفقاً لمصدر لوكالة “سبوتنيك”، عارضت روسيا تخفيضات إضافية في الإنتاج، ويعتمد القرار النهائي حول خفض الانتاج على انضمام روسيا إليه.

المصدر: سبوتنيك