“الوكالة الوطنية” : مجموعات من المحتجين تعتصم أمام مبنى جمعية المصارف وتندد بالسياسات المصرفية مطالبة بعدم التراجع عن القرار القضائي بحق اصحاب المصارف – موقع قناة المنار – لبنان
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March 5 2020 - 22:34

“الوكالة الوطنية” : مجموعات من المحتجين تعتصم أمام مبنى جمعية المصارف وتندد بالسياسات المصرفية مطالبة بعدم التراجع عن القرار القضائي بحق اصحاب المصارف

منذ 2 ساعة 5 March، 2020
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