محتجون امام مصرف لبنان في الحمرا رفضا للسياسات المالية والتردي المعيشي – موقع قناة المنار – لبنان
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March 5 2020 - 19:54

محتجون امام مصرف لبنان في الحمرا رفضا للسياسات المالية والتردي المعيشي

منذ 20 mins 5 March، 2020
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