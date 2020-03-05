لافروف: #روسيا و #تركيا أكدتا الالتزام بوحدة #سورية وسيادتها واستقلالها ومواصلة الحرب على التنظيمات الإرهابية فيها (سانا) – موقع قناة المنار – لبنان
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March 5 2020 - 19:54

لافروف: #روسيا و #تركيا أكدتا الالتزام بوحدة #سورية وسيادتها واستقلالها ومواصلة الحرب على التنظيمات الإرهابية فيها (سانا)

منذ 20 mins 5 March، 2020
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