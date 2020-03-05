41 وفاة بفيروس #كورونا في #ايطاليا في 24 ساعة والحصيلة ترتفع الى 148 – موقع قناة المنار – لبنان
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March 5 2020 - 19:54

41 وفاة بفيروس #كورونا في #ايطاليا في 24 ساعة والحصيلة ترتفع الى 148

منذ 22 mins 5 March، 2020
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